Станислав Черчесов: "Можно сказать, что чемпионат мира - это госзаказ"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что чемпионат мира это в некотором роде государственный заказ, так как работа шла не на команду.

– Много писали, что кто-то кого-то с кем-то конфликтует. Никто ни с кем не конфликтовал. Вы футболистов не знаете так, как мы. У нас такая работа. Дзюба у Ромащенко играл в в молодежной сборной, у меня – в 18 лет в основном составе выходил. Мы знали, что это за психотип и какие условия нужно создать, чтобы он себя реализовал.

Нужно вести себя грамотно, чтобы не потерять футболиста. Мы следили за ним, наша задача – ничего не упустить. Мы ж не на команду работали – в данном случае можно сказать, что чемпионат мира – это госзаказ. И нужно было все правильно сделать.

Все о сборной России