Станислав Черчесов: "Моментами сборная России играла здорово"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) заявил, что моментами команда играла здорово.

- Все выложились, - сказал Черчесов в эфире канала "Матч ТВ". - Моментами играли здорово, моментами отдавали инициативу. Изменения в составе? У Турции хороший правый фланг, ранее он создавал нам проблемы. Мы усилили середину поля и перекрыли правый фланг. Вышло два свежих игрока. В целом мы выдержали после мобильной игры со шведами.

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