Станислав Черчесов: "Моментами сборная России играла здорово"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Турцией в матче группового турнира Лиги наций (2:0) заявил, что моментами команда играла здорово.
- Все выложились, - сказал Черчесов в эфире канала "Матч ТВ". - Моментами играли здорово, моментами отдавали инициативу. Изменения в составе? У Турции хороший правый фланг, ранее он создавал нам проблемы. Мы усилили середину поля и перекрыли правый фланг. Вышло два свежих игрока. В целом мы выдержали после мобильной игры со шведами.
Результаты опроса
22132 чел.
Кто был лидером сборной России в матче с Турцией?
17.4%
Гильерме
22.6%
Мариу Фернандес
2.3%
Роман Нойштедтер
9.6%
Георгий Джикия
0.2%
Федор Кудряшов
5.7%
Роман Зобнин
1.8%
Юрий Газинский
1.1%
Алексей Ионов
13.7%
Александр Головин
0.6%
Далер Кузяев
17.7%
Артем Дзюба
6.4%
Денис Черышев
0.4%
Руслан Камболов
0.6%
Дмитрий Полоз
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