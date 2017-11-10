Станислав Черчесов: "Молодые игроки? У нас уже есть Головин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник ЦСКА Александр Головин может выступать за молодежную команду. Специалист отметил, что молодые футболисты будут вызваны в главную команду, если будут готовы.

- Кого из молодых игроков рассматриваете в сборной?

- У нас уже есть Головин, хотя он может играть в молодежной сборной. Игроков молодежки будем брать, если они будут готовы. В прошлом созыве Зобнин и Миранчук приезжали и получали игровое время. Брать игроков просто так, чтобы тренироваться, неэффективно. Готовых игроков будем брать и уже не отдавать. Следим за всеми внимательно. (Александр МУЙЖНЕК)

Матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия - Аргентина: день перед матчем. LIVE!