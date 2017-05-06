Станислав Черчесов: "Миранчук в финале Кубка забил великолепно, но нужно – чаще"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поступил правильно, оставшись в составе железнодорожников. Специалист отметил гол хавбека в финале Кубка России с "Уралом" (2:0).

– Миранчук забивает голы в финалах Кубка уже второй раз. Говорит ли это об умении молодого хавбека концентрироваться на решающих матчах?

– Об этом правильнее судить главному тренеру клуба. Но, чтобы выйти на новый качественный уровень, это присущее ему умение надо проявлять чаще. Хотя, если вспомнить его гол за сборную в матче с бельгийцами, Сочи можно назвать счастливым для Миранчука городом. Он там уже освоился, испытал позитивные эмоции. Матч с Бельгией, возможно, помог ему комфортно себя чувствовать и в финале Кубка.

– Осенью Миранчука критиковали за отсутствие игровой конкретики – по одному голу и результативной передаче для исполнителя из атакующей обоймы крайне мало. Но весной это совершенно иной футболист.

– После того, как он с румынами сыграл 60 минут, мы пообщались. Во время сборов стараемся нацелить каждого на какие-то конкретные действия, на которые будем обращать внимание. На то, что даст футболистам возможность попадать в обойму сборной. И эту самую конкретику тоже обсуждали. Зимой побывали на сборах, посмотрели на работу многих кандидатов в национальную команду. Забивать Миранчук стал уже тогда.

Мы не вмешиваемся в дела клубов. Но теперь уже можно сказать: хорошо, что в это время Алексей остался в "Локомотиве", а Юрий Павлович (Семин. – Прим. И.Р.) вместе с клубом правильно разобрались с этим вопросом – точнее, отложили его, не теряя качества.

– Не исключено, что как раз во время Кубка конфедераций будет решаться дальнейшая судьба Миранчука. А это может сказаться на концентрации – достаточно вспомнить, что на Euro-2008 Андрей Аршавин, после четвертьфинала с Голландией получив предложение от "Барселоны", был абсолютно незаметен в полуфинале.

– Как раз хотел об этом сказать. Нам как штабу национальной команды хотелось бы, чтобы у всех членов сборной к Кубку конфедераций не было неопределенности, и этот фактор никого не отвлекал. (Игорь РАБИНЕР)

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