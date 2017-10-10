Станислав Черчесов: "Миранчук не до конца попал в игру"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Ираном (1:1) подчеркнул, что соперник уделил большое внимание полузащитнику Алексею Миранчуку. По словам специалиста, хавбек не до конца попал в игру.

– Миранчук играл третьего нападающего. Почему решили попробовать так сыграть и как оцените итоги эксперимента? – вопрос Черчесову.

– На замену Миранчук хорошо выходит и делает результат. Теперь он сыграл на той же позиции в стартовом составе. Иранцы уделили ему внимание, в какой-то степени Алексей не до конца попал в игру. Во втором тайме было чуть лучше, но надо было выпускать более свежего Полоза.

– Гол сделали вышедшие на замену Кузяев и Самедов. Значит ли, что они ближе к стартовому составу, чем те, кого они заменили?

– Скажу так: у нас еще есть время. Чемпионат мира стартует 14 июня 2018 года. До Нового года будем всех изучать, мы всем должны найти правильное применение. Если не будем давать возможность каждому играть с разными партнерами, ничем не поймем, не найдем правильных сочетаний. Надо давать всем играть. Все зависит от состояния каждого игрока и от соперников тоже. На данный момент нельзя говорить о каком-то стартовом составе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)