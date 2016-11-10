Станислав Черчесов: "Меня не волнует, забили мы пенальти или нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Катара (1:2) в контрольном матче подчеркнул, что его команда демонстрировала рваную игру. По словам Черчесова, его подопечные допускали много ошибок при организации атак, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Была рваная с нашей стороны игра. Мне это не понравилось, Начали хорошо, но после забитого мяча обороты сбавили. Какие-то странные потери. Пять потерь подряд. Соперника сами пригласили к себе и получили гол. Во втором тайме то же самое. Делали много ошибок при организации атак. Я это всем говорил: команда Катара быстро выходит из обороны в атаку, мы помогли сопернику это сделать, он заработал угловой и забил второй гол. И знаете, я бы не хотел говорить про наши нереализованные моменты. Меня больше интересует игровая дисциплина. Мы были в этом плане не на высоте. Возможно, начало игры нас расслабило, ведь мы забили быстрый гол.
– А с чем вы связываете эту расслабленность?
– Не только расслабились. Я говорю, стала хромать игровая дисциплина. Не хочу повторяться. Но кое-что повторю, сразу бетонирую даже – забили пенальти, не забили, меня это не волнует. Есть уровень сборной, нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые не прощает даже Катар. Только не спрашивайте персонально. Есть футболисты на поле, классом ниже или выше. То, чего я сегодня не заметил, называется одним словом: ответственность. И стабильности у нас нет.
Доктор-Ч
Идиёт?????????
07:14
pakha
Мне часто задают вопрос: смотрю ли я футбол? Да, смотрю и много! Но когда приходит череда товарняков и играет одна сборная, этих кривоногих даже не включаю! До тех пор, пока сборной будет руководить одно дно, которое выиграло лишь один чемпионат пшеков и с командой, которое как мясо в 90-е выигрывало все, причем с мясом он обосрался, а также добилось якобы "успеха" с Динамо, у которого был бюджет в районе бомжей, а также руководит этим всем "министр развала спорта" этому сборищу кривоногих ничего не светит. Ими может руководить только Бердыев со своим умением выстраивать автобусы, что давно всем понятно, кроме этих "умников". По правде говоря никакие они не "умники", а обыкновенные жополизы, ибо попасть на самый верх без этого "ценнейшего" качества невозможно.
23:24 10 ноября
Nika11
У сборной есть только два человека, которые по уровню могут в сборной - это Акинфеев и Смолов
23:18 10 ноября
ATA
кроме КББ никто сборную не вытянет
23:16 10 ноября
Flamenco
Станислав не жди позора! Сборники сыти и довольны! Им ничего не нужно! в Сборную нужно приглашать молодых или вообще не позорится!!! Многие зряплат в клубах не отрабатывают! да и не нужно вызывать в сборную уже кому за 30....... они еле по полю передвигаются и через 2 года многие достигнут пенсионного возраста...
23:00 10 ноября
zoolord
Точно, и все матчи проводить в Грозном.
22:23 10 ноября
Главпивстрой
Походу Рамзана с микрофоном надо звать в тренеры.
22:09 10 ноября
Vladimir Semenovich
Черчесов, иди лучше в отставку, не потянуть тебе сборную. Кроме Бердыева с этой задачей вряд ли кто справиться.
22:05 10 ноября
Luchezarny
всё идёт по плану , по инерции идти как то легче всё таки....
21:58 10 ноября
pravda1979
По поводу не забитого пенальти Черчесов-то прав. Ведь проблемы нашей горе-сборной куда глубже.
21:48 10 ноября
foreverCSKAforever
Единственный элемент в игре, который может принести успех сборной, а его не волнует.
21:41 10 ноября
NF
Черчесов, а что, собственно, у этой сборной есть? "Потенциал"? Или карта местных Монте-Карло?..
21:38 10 ноября
SPFAN
А что волнует?
21:36 10 ноября
jony76
вали ты с этого болота пока не поздно
21:35 10 ноября
Levbereg
Лидерами были две дамы, которых то и дело показывали на трибуне. Какие там лидеры?
21:35 10 ноября
James Gang
Стасик, это называется "слив". Плавят тебя эти миллионеры-ногомячисты!
21:29 10 ноября