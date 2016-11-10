Станислав Черчесов: "Меня не волнует, забили мы пенальти или нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после поражения от Катара (1:2) в контрольном матче подчеркнул, что его команда демонстрировала рваную игру. По словам Черчесова, его подопечные допускали много ошибок при организации атак, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Была рваная с нашей стороны игра. Мне это не понравилось, Начали хорошо, но после забитого мяча обороты сбавили. Какие-то странные потери. Пять потерь подряд. Соперника сами пригласили к себе и получили гол. Во втором тайме то же самое. Делали много ошибок при организации атак. Я это всем говорил: команда Катара быстро выходит из обороны в атаку, мы помогли сопернику это сделать, он заработал угловой и забил второй гол. И знаете, я бы не хотел говорить про наши нереализованные моменты. Меня больше интересует игровая дисциплина. Мы были в этом плане не на высоте. Возможно, начало игры нас расслабило, ведь мы забили быстрый гол.

– А с чем вы связываете эту расслабленность?

– Не только расслабились. Я говорю, стала хромать игровая дисциплина. Не хочу повторяться. Но кое-что повторю, сразу бетонирую даже – забили пенальти, не забили, меня это не волнует. Есть уровень сборной, нельзя допускать расслабленности. Есть нюансы, которые не прощает даже Катар. Только не спрашивайте персонально. Есть футболисты на поле, классом ниже или выше. То, чего я сегодня не заметил, называется одним словом: ответственность. И стабильности у нас нет.