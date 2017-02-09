Станислав Черчесов: "Матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии - отличные спарринги для сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что доволен выбором соперников на предстоящие товарищеские матчи для команды. 24 марта россияне на стадионе "Краснодара" встретятся с Кот-д'Ивуаром, а 28 марта на сочинском стадионе "Фишт" сыграют против Бельгии.

– Мы хотели играть против хороших команд высокого уровня, при этом чтобы они были с разных континентов, чтобы сборная обогащалась, – сказал в эфире "Все на матч" Черчесов. – Кот-д'Ивуар – участник Кубка Африки, а сборную Бельгии и представлять не нужно, ведь эта команда одна из лучших в рейтинге ФИФА. Для нас это великолепные спарринги.

Мы говорили с Виталием Мутко о том, что сборная должна играть не только в Москве, но и в регионах. Строятся новые стадионы, и мы постараемся сыграть на этих аренах, чтобы зрители на увидели, ну и сами мы протестировали бы эти стадионы.