Станислав Черчесов: "Матч с Коста-Рикой больше был похож на официальный, а не на контрольный"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что контрольная встреча с Коста-Рикой (3:4) была больше похожа на официальный матч. Напомним, эта игра стала первой на новом стадионе "Краснодара".

– Болельщики требуют результат и в контрольных встречах.

– Я абсолютно их понимаю, игра без результата – неполноценная. Во время матча с Коста-Рикой поймал себя на мысли, что этот матч больше похож на официальную встречу. По антуражу, количеству зрителей, по соответствующей борьбе.

Следующий домашний матч у нас в Грозном, и там, я уверен, тоже будет полный стадион. Хотим приблизить статус этих встреч к официальным матчам, чтобы концентрация игроков возрастала.