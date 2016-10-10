23:28 10 октября | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Матч с Коста-Рикой больше был похож на официальный, а не на контрольный"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" подчеркнул, что контрольная встреча с Коста-Рикой (3:4) была больше похожа на официальный матч. Напомним, эта игра стала первой на новом стадионе "Краснодара".

– Болельщики требуют результат и в контрольных встречах.

– Я абсолютно их понимаю, игра без результата – неполноценная. Во время матча с Коста-Рикой поймал себя на мысли, что этот матч больше похож на официальную встречу. По антуражу, количеству зрителей, по соответствующей борьбе.

Следующий домашний матч у нас в Грозном, и там, я уверен, тоже будет полный стадион. Хотим приблизить статус этих встреч к официальным матчам, чтобы концентрация игроков возрастала.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igorvasilevich

Официальный не заметил. Был официальный Коста рика бы второй бы тайм не отбывала бы номер. Боюсь был, он официальный крупней бы проиграли.

00:22

Flamenco

Станислав оправдался!

23:57 10 октября

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