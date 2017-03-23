16:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Мариу Фернандес прикидывается, что не знает русский язык"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем против Кот-д'Ивуара отметил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес хорошо взаимодействует с командой. По его словам, игрок с португальскими корнями хорошо понимает русский язык.

- Мариу Фернандес хорошо взаимодействует с командой?

- Он хорошо знает русский, а в прессе прикидывается, что не знает. Он все понимает.

- Будет ли различие по степени важности между двумя предстоящими матчами?

- Нет. Мы концентрируемся на первой игре, подбираем состав по сопернику. Два дня разбирали нашу игру, не забывая о сопернике. Мы должны быть командой, которая концентрируется на себе. Мы подбираем соперников, которые помогут нам моделировать и Кубок Конфедераций, и ЧМ.

- Беленов появится на поле?

- Капитан команды и основной вратарь - Акинфеев. Есть позиции, где должна быть определенная иерархия. Понимаю заинтересованность, но шансы есть у всех. В игре определим, что будет дальше. (Екатерина ПОТАПОВА)

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