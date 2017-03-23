Станислав Черчесов: "Мариу Фернандес прикидывается, что не знает русский язык"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед матчем против Кот-д'Ивуара отметил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес хорошо взаимодействует с командой. По его словам, игрок с португальскими корнями хорошо понимает русский язык.

- Мариу Фернандес хорошо взаимодействует с командой?



- Он хорошо знает русский, а в прессе прикидывается, что не знает. Он все понимает.



- Будет ли различие по степени важности между двумя предстоящими матчами?



- Нет. Мы концентрируемся на первой игре, подбираем состав по сопернику. Два дня разбирали нашу игру, не забывая о сопернике. Мы должны быть командой, которая концентрируется на себе. Мы подбираем соперников, которые помогут нам моделировать и Кубок Конфедераций, и ЧМ.



- Беленов появится на поле?



- Капитан команды и основной вратарь - Акинфеев. Есть позиции, где должна быть определенная иерархия. Понимаю заинтересованность, но шансы есть у всех. В игре определим, что будет дальше. (Екатерина ПОТАПОВА)