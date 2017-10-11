Станислав Черчесов: "Люди не идут на сборную от "нечего делать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не согласился с мнением, согласно которому посещаемость матча команды против Ирана на "Казань Арене" была низкой. На трибунах стадиона в столице Татарстана собрались 33270 человек. Вместимость на матчах под эгидой ФИФА - 44779 мест.

- Было около 30 тысяч, – сказал Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24". – Можно говорить о чем угодно и обещать что угодно, но если на поле нет "начинки", значит мы никому не интересны. Вчера и мы, и болельщики отработали второй тайм на хорошую оценку.

Так, простой матч с "Динамо", хоть и был свободный вход, собрал 16 тысяч - заполненный стадион (вместимость "Арены Химки", на которой прошла игра составляет 18636 мест. - Прим. "СЭ"). Значит, людям интересно. Они приходят не от "нечего делать".

В 2017 году сборная России провела 11 матчей, 10 из них - на своем поле (из них 3 - на Кубке конфедераций).

Наименьшее количество зрителей - 15980 человек (Контрольный матч. Россия - "Динамо" - 3:0).

Наибольшее количество зрителей - 50251 человек (Кубок конфедераций. Россия - Новая Зеландия - 2:0).

Средняя посещаемость - 29232 зрителя.