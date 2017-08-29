Станислав Черчесов: "Лунев пока тренируется в щадящем режиме в сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что вратарь "Зенита" Андрей Лунев прибыл в расположение национальной команды в хорошем состоянии. По словам специалиста, он тренируется в щадяем режиме.

- Вчера Лунев прилетел, сегодня с утра мы с ним пообщались - у него достаточно хорошее состояние, - цитирует ТАСС Черчесова. - Пока он будет тренироваться в щадящем режиме. Хотя разговор с ним был оптимистичным.

Два футболиста сегодня не тренировались - у Могилевца и Граната есть определенные проблемы. Мы должны это учитывать. Вчера Фернандес и Кузяев тренировались в щадящем режиме, Лунев сегодня - то же самое. Мы внимательно следим за своими футболистами, стараемся учитывать их сегодняшнем состоянии.