Станислав Черчесов: "Лекций футболистам не читаем. Им нужна конкретика"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" отметил, что доволен существующей внутренней конкуренцией в национальной команде. Он подчеркнул, что работа ведется индивидуально с каждым игроком.

– Мы создали конкурентную среду. Понятно, что мы общаемся с игроками не только во время сбора, но и до него, и перед каждой игрой, – заявил Черчесов. – Любой игрок, который приезжает, знает, почему он играет, почему не играет, какие задачи у него в игре будут. У нас есть объективные показатели, которыми мы с футболистами делимся. Не оправдываемся, почему тот или иной не играет, а говорим, над чем ему надо работать, чтобы прибавлять. Мы объективно к этому относимся. С нашей стороны никаких пристрастий.

Индивидуальные беседы бывают перед каждой игрой. Бывают и в группах. Потому что они же между собой общаются. С тем же Черышевым был разговор перед игрой с Турцией. Он знал, что не выйдет в стартовом составе, но появится в нужный момент. Он все понимал, что, зачем и почему делается. Знал, какая задача будет стоять. Вышел и помог выиграть матч. В сборной с футболистами реже видишься, чем в клубе, поэтому надо с ними максимально много общаться. Мы же лекций не читаем. Любому футболисту нужна конкретика. Ему нужно конкретное задание, понимание того, как ее решить. Нужно подготовить его к этому. Все профессионалы. Каждый футболист понимает, что ему нужно делать. Есть тактика, стратегия. Какие-то нюансы и сыграли свою роль. Футболист должен знать, что его ждет.