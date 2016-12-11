Станислав Черчесов: "Легия" висит на моей шее, но всегда будет в моем сердце"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что по-прежнему тепло относится к своему бывшему клубу - "Легии". Черчесов возглавлял варшавскую команду в сезоне-2015/16 и выиграл с ней чемпионат и Кубок Польши. Сборную России он принял летом этого года.

- Нынешняя работа отличается от предыдущей, - цитирует официальный сайт клуба Черчесова. - Известно, что работа в клубе, будь то "Легия" или "Спартак", отличается от работы в сборной, хоть профессия и та же.

- Судя по всему, вы не забываете о клубе, в котором работали. В интернете есть фото, где свисток висит у вас на шнурке с эмблемой "Легии".

- "Легия" висит на моей шее, но на самом деле всегда будет в моем сердце.