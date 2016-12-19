Станислав Черчесов: "Кутепов, Зобнин и Самедов - важные игроки для сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью официальному сайту РФС отметил, что с удовольствием выполняет работу по обновлению национальной команды. По словам наставника, необходимо выбрать модель игры, которая позволит выжать максимум из наших футболистов.

– В трех последних матчах сборной России только три футболиста постоянно выходили в стартовом составе – Илья Кутепов, Роман Зобнин и Александр Самедов. Можно сказать, что вы делаете серьезную ставку на этих футболистов?

– Это важные для нас футболисты. Они были хорошо готовы на тот момент, а их конкуренты травмированы. На ЧМ-2014 и Euro-2016 сборная России была одной из самых возрастных команд, сейчас ситуация меняется, в составе появляется больше молодых игроков. Так получилось, что решать задачу по обновлению сборной, выпало нам, и мы выполняем эту работу с удовольствием.

– Определились ли Вы с базовой тактической схемой игры для сборной России?

– В последней игре с Румынией ребята схватили идею игры. Посмотрим, как это будет выглядеть, когда вернутся в строй все футболисты. Нашей команде предстоит выступление на Кубке Конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Мы должны быть конкурентоспособными и эффективными на этих турнирах. Соответственно, нам нужно выбрать модель игры, которая позволит выжать максимум из наших футболистов.