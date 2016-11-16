Станислав Черчесов: "Кутепов? Нельзя защитников рассматривать в одиночку"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола", говоря о защитнике Илье Кутепове, подчеркнул, что игроков обороны нельзя рассматривать в одиночку. По словам Черчесова, позиция футболиста "Спартака" зависит не только от него самого.

– Кутепов – это будущий центральный защитник сборной России?

– Это точно не прошлое сборной. Три последних матча он сыграл по 90 минут. Только в играх мы можем проверять футболистов. Его позиция зависит не только от него, но и от того, кто рядом. Нельзя защитников рассматривать в одиночку.