23:58 16 ноября | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Кутепов? Нельзя защитников рассматривать в одиночку"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "После футбола", говоря о защитнике Илье Кутепове, подчеркнул, что игроков обороны нельзя рассматривать в одиночку. По словам Черчесова, позиция футболиста "Спартака" зависит не только от него самого.

– Кутепов – это будущий центральный защитник сборной России?

– Это точно не прошлое сборной. Три последних матча он сыграл по 90 минут. Только в играх мы можем проверять футболистов. Его позиция зависит не только от него, но и от того, кто рядом. Нельзя защитников рассматривать в одиночку.

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