Станислав Черчесов: "Кто-то из игроков не проходит медные трубы, кто-то - неудачи"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала "Россия 24" в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" подчеркнул, что следит за прогрессом игроков молодежной сборной. Он отметил, что двери в команду открыты для всех.

– Мы обсуждаем кандидатов в сборную с тренером молодежной команды. Понятно, кто какие цели ставит, кто как выступает, – заметил Черчесов. – Мы вот все время сравниваем поколения. По-моему, поколения всегда одинаковые. Есть человеческие вещи. Это естественный отбор. Кто-то не проходит медные трубы, кто-то – неудачи. Это такое дело. Жизнь есть жизнь. Мы внимательно следим за всеми и вызываем тех, кто подходит. Понятно, что учитываем педагогические вещи какие-то. Кого-то надо подправить, кому-то надо подсказать. Но и сами футболисты должны соответствовать каким-то принципам. Все-таки стоим под флагом страны. Нам нужны те, за кого будет болеть народ.

У футболистов молодежной сборной ответственные матчи. Мы каждый матч отсматриваем. Иногда по несколько раз. Делаем пометки. Всем понятно, что двери открыты для всех. Это не банальный лозунг. Мы следим за всеми – вы играйте. Следим и на поле, и за полем. Это тоже важно. Есть ростки у многих футболистов. Мы это отслеживаем. Кстати, на последних сборах у нас в обойме Набиуллин и Сорокин. Хотим, чтобы они обживались. У них есть определенная перспектива. Теперь все зависит от них.

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