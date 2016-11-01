Станислав Черчесов: "Комбаров - полузащитник? Вы все увидите"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявлен как хавбек в силу определенных игровых идей, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. По словам специалиста, данное решение обусловлено выводами, сделанными после товарищеских матчей.

- Комбаров в списке числится как полузащитник. Почему?

- Сборная провела уже три матча, мы после них делаем выводы. Нам нужно для состава иметь определенные схемы, на сегодняшний день есть идеи. Но вы еще все увидите. Сегодня только 1-е ноября, сбор начинается 7-го, а игр - 10-го и 15-го. За это время много воды утекает. Мысли мыслями, но иногда кто-то вдруг приболел, кто-то не смог и так далее.

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