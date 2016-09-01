Станислав Черчесов: "Команда, которая на что-то претендует, не может иметь одну схему"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "СЭ" подчеркнул, что еще не знает, какую схему будет использовать в предстоящем товарищеском матче против Ганы. Во встрече против Турции (0:0) подопечные Черчесова играли в три центральных защитника.

– Напомните: вы когда-нибудь до матча с Турцией играли в три центральных защитника? И стало ли это решение ситуативным или чем-то уже более основательным?

– Пару игр мы так провели в "Легии". В Лиге Европы играли с "Брюгге" дома в четыре защитника, и из-за активных действий крайних нападающих бельгийцев нам пришлось сложно. А когда уже на выезд поехали, и у нас было несколько дней, мы перестроились на игру в три центральных защитника и достаточно убедительно выступили.

Вчера до матча думал, что это ситуативно. Дело в том, что, если брать схему в два центральных защитника, то Василий Березуцкий не играл в паре ни с Новосельцевым, ни с Нойштедтером (кроме нескольких минут в Инсбруке против чехов после выхода на замену), ни с Кутеповым, ни с Семеновым. То есть мы сами не знали, как это будет выглядеть. Вот и решили выпустить связку Кудряшов – Новосельцев в рамках той модели, к которой они в "Ростове" привычны. Плюс Березуцкий знаком с этой системой, он еще много лет назад в ЦСКА по ней играл. По части организации, подсказа они выглядели достаточно монолитно. Была, впрочем, и парочка огрехов, особенно в организации атаки. Но это нормально.

– То есть теперь вы видите эту схему на будущее как регулярную?

– Не могу сказать. Если вы сегодня меня спросите, как будем играть с Ганой, – не смогу ответить. Во-первых, вновь будут медицинские тесты, сдача крови, и из ее показателей тоже будем исходить. Кстати, мы и перед игрой с Турцией учитывали эти вещи – кто как восстановился после тура. Те же спартаковцы закончили игру с "Анжи" 28-го в 11 вечера – то есть фактически 29-го. А 31-го – уже игра в Анталье.

Перед Ганой, в отличие от первого матча, все будут под общим знаменателем. Посмотрим, кто как готов, изучим Гану – и из всего этого будем исходить.

– Но можно ли говорить, что вы собираетесь пробовать в сборной модели и с тремя, и с двумя игроками центра обороны?

– Команда, которая на что-то претендует, не может иметь только одну систему. Та же Германия, когда играла в четвертьфинале Euro-2016 с итальянцами, тоже неожиданно для многих перестроилась на схему с тремя центральными защитниками. И думаю, что это им в конце концов помогло выйти в полуфинал. (Игорь РАБИНЕР)

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