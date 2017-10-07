Станислав Черчесов: "Кокорину и Смолову нужно время"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против Кореи (4:2) в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов показали хорошую игру. Специалист также добавил, что форвардам нужно время, чтобы наладить взаимопонимание.

– Как оцените взаимодействия Смолова и Кокорина, вышедших впервые за долгое время вместе? Смолов в первом тайме много опускался вниз в поисках мяча. Это часть установки или так получилось потому, что мяч до него не доходил?

– Во-первых, с победой! По поводу Смолова, игрой в первом тайме мы не контролировали, она была рваной, и какие-то вещи нужно в обороне выполнять, опускаться к опорным полузащитникам. Это Федор и делал.

По поводу взаимодействия Кокорина и Смолова: они старались, выполняли обязательную программу в обороне, перекрывали зоны, и мы не отдали середину. Любым футболистам нужно время, они старались искать друг друга. Пару раз, по-моему, даже "переиграли" момент, нужно было отдавать другому партнеру. А так они сыграли вместе после долгого перерыва в другом статусе, чем прежде. Первый шаг мы сделали в правильном направлении. Все остальное будем шлифовать. Нужно сначала еще посмотреть матч спокойно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия - Корея