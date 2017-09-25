Станислав Черчесов: "Кокорин? Рад, что у нас появилась еще одна боевая единица"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, сегодня огласивший заявку команды на контрольные матчи с Кореей (7 октября) и Ираном (10 октября), отметил, что рад тому, что в сборной появилась еще одна боевая единица в лице нападающего Александра Кокорина. Он также добавил, что не пока не может идти речи о двух составах на две товарищеские встречи.

Напомним, что последний раз Кокорин играл за сборную 15 ноября 2016 года в контрольной игре против Румынии.

– Мы внимательно отслеживаем стартовавший чемпионат – кто-то больше себя проявляет, кто-то меньше, у кого-то травмы появились. На сегодняшний день это оптимальный состав, – сказал в интервью пресс-службе сборной России Черчесов. – Прошлый сбор прошел успешно. Тем игрокам, которые были на сборе и больше всех себя проявили, мы хотим дать второй шанс.

Кокорин никуда не пропадал, просто в том году ситуация была одна, сейчас она кардинально поменялась. Мы с ним на эту тему разговаривали перед Кубком конфедераций. Я рад, что у нас появилась еще одна боевая единица.

Есть вопрос по Раушу, пока нет подтверждения того, что он на сто процентов может играть. С Фернандесом хотим подстраховаться, потому что у него небольшая травма. Не знаю, в каком он состоянии. Так что весь состав объясним.

Два состава? На сегодняшний день не можем разговаривать об этом. Игры 7-го и 10-го числа, а не 6-го и 10-го, лишнего дня нет. Будем смотреть, кто в каком состоянии приедет. Главное, чтобы все были здоровы. Наша задача их подготовить.

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