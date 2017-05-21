 Станислав Черчесов: "Кокорин понимает, что сезон у него получился скомканным". ФУТБОЛ - Сборная России. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:40 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Кокорин понимает, что сезон у него получился скомканным"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" рассказал о том, почему не включил нападающего "Зенита" Александра Кокорина в расширенный состав национальной команды. Он отметил, что форвард с пониманием отнесся к этому.

– Мы с Кокориным переговорили, – сказал Черчесов. – Он спокойно отнесся к невызову в сборную. Понятно, что расстроился, но он понимает, что сезон получился скомканным. Мы договорились, что он останется в Москве. Пообщаемся, чтобы нацелить Александра. Мы в динамо с ним работали и он знает, что просто так мы ничего не делаем. Шансы Кокорина выступить на чемпионате мира? Почему нет!

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