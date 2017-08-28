Станислав Черчесов: "Кокорин играет, Дзюба не играет? Потенциал их знаем. Также учитываем личностные качества"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды высказался на тему выступлений за "Зенит" Александра Кокорина и Артема Дзюбы. По словам наставника, при вызове в национальную команду также учитываются личностные качества игроков.

– Кокорин играет, Дзюба не играет. Как я это вижу? Так и вижу. Чемпионат мира через девять месяцев, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Наша задача – не ситуативно мыслить, а глобально. Потенциал игроков мы уже знаем. Также учитываем личностные качества, которые должны быть у игрока сборной. Можно быть хорошим футболистом, но он, прежде всего, должен быть в команде звеном. Мы от Кубка конфедераций получили пищу для размышлений и необдуманных решение принимать не будем.