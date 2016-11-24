Станислав Черчесов: "Когда Кокорина критикуют, напоминаю ему, что пишут о Месси"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что резкая критика игроков национальной команды не идет никому на пользу. Специалист отметил, что в аргентинские журналисты порой так же излишне жестко отзываются о капитане сборной Лионеле Месси.

– Все эти разговоры не идут на пользу ни игрокам, ни команде, - цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. - Посмотрите, как оскорбительно позволяют вести себя по отношению к Лионелю Месси аргентинские болельщики и пресса. Его нещадно критикуют. А речь идет о лучшем футболисте всех времен и народов. Ну ладно, написали, что он не забил пенальти или плохо сыграл, но как можно говорить, что он – никто?

И мы с подобным сталкиваемся. Случается, что футболист не попадает в игру, и его не ругают. А Саша Кокорин отрабатывает на поле 90 минут, отдается борьбе без остатка, а говорят, что он сыграл слабо. После этого, естественно, напоминаю ему, что пишут о Месси…