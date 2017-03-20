18:16 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Капитан сборной? Пообщаемся между собой и спокойно примем решение"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что тренерский штаб команды будет аккуратно подходить к восстановлению футболистов, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также специалист сообщил, что в скором времени команда выберет нового капитана.

– С капитаном определились?

– Скоро пообщаемся между собой и спокойно это решение примем.

– Насколько у вас в голове сформировался состав сборной?

– Скоро будет тест, посмотрим. Конечно, мы видим, кто как набежал, но кто-то устал больше. Нам надо аккуратно подходить к восстановлению игроков. Не будем пока строить далекоидущих планов.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Очевидно что Черчесов назначит Самедова.

18:24

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