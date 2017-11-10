Станислав Черчесов: "Как можно за три дня сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи бессмертные"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии товарищеского матча против Аргентины отметил, что за несколько дней до игры не может назвать стартовый состав. По его словам, нельзя сказать о том, в каком состоянии будет тот или иной футболист в день встречи.

- Определились уже, каким будет состав на матч с Аргентиной?

- Футболисты знают свое состояние. Как можно за три дня сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи бессмертные. Внутри команды обойму знаем - и по состоянию, и по сопернику. Бывает, что засыпаешь с одним составом, а утром у кого-то поднимается температура. Как будем чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня до игры будет знать, что не сыграет? Соберет вещи и уедет? (Александр МУЙЖНЕК)

Встреча Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Россия – Аргентина: день перед матчем. LIVE!