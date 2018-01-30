Станислав Черчесов: "К травме Джикии нужно отнестись по-рабочему"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "России 24" подчеркнул, что травму защитника "Спартака" Георгия Джикии нужно воспринять по-рабочему и не поддаваться панике. Джикия получил повреждение крестообразных связок в контрольном матче с "Шанхай Шанган" (0:1) и, скорее всего, пропустит чемпионат мира-2018.

- Первые мысли после травмы Джикии?

- Спокойно к таким вещам относиться нельзя, но по-рабочему надо. Конечно, в этот момент мыслей нету. Не надо сразу в какую-то сторону их направлять, чтобы не возвращаться назад.