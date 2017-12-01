Станислав Черчесов: "К допингу отношусь плохо, к скандалам еще хуже"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью "Известиям" отметил, что негативно относится к допингу и скандалам. По его мнению, дисквалификация российских олимпийцев приобретает нездоровый ажиотаж.

– К допингу отношусь плохо, к скандалам еще хуже, - отметил Черчесов. - Скандал – это правильное слово по отношении к сложившейся ситуации по нашим олимпийцам. Если спортсмен употреблял запрещенные препараты, это надо выявлять и спокойно решать вопрос с дисквалификацией. Процесс же по российским спортсменам приобретает какой-то нездоровый ажиотаж и мало похож на объективное разбирательство. И это плохо для олимпийского движения.