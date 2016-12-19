17:15 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Интересы сборной в преддверии ЧМ-2018 должны в каких-то моментах превалировать над клубными"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что сейчас интересы национальной команды должны стоять в приоритете. По словам наставника, ЧМ-2018 – это уникальное для нашей страны событие, и сборная России должна быть конкурентоспособной на нем. 

- У нас осталось не так много времени на подготовку к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Понятно, что клубы решают свои задачи, борются за место в турнирной таблице РФПЛ, - цитирует Черчесова официальный сайт РФС. - Иной раз они выпускают на матчи футболистов с незалеченными до конца травмами. Ценой таких жертв они набирают очки, но игроки зачастую выбывают из строя.

Считаю, что интересы национальной сборной России в преддверии первого домашнего чемпионата мира должны в каких-то моментах превалировать над клубными делами. Всей нашей футбольной семье желательно осознать значимость момента и вместе, с взаимным уважением, двигаться вперед. Игроки большую часть времени находятся в своих командах, приезжая в сборную только на короткие периоды, потому ответственность за их подготовку лежит в основном на клубах. ЧМ-2018 – это уникальное для нашей страны событие, и сборная России должна быть конкурентоспособной на нем.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/interviews/85618.html

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kaduly

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