Станислав Черчесов: "Игру против "Динамо" восприняли критично, но она была необходима"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью ТАСС отметил, что товарищеский матч против "Динамо" (3:0), который прошел 3 сентября, был необходим. По его словам, количество пришедших болельщиков на ту игру говорит об интересе к этой встрече.

– В сентябре вы провели сбор, на который вызвали игроков, которые входят в ближайший резерв сборной, и провели контрольную игру с московским "Динамо". В итоге, из того состава в сборную вновь были вызваны Антон Швец, Константин Рауш, Антон Миранчук, Антон Заболотный, Евгений Чернов, Далер Кузяев, Андрей Лунев.

– Эта игра, кстати, в начале многими была воспринята критично, но потом все увидели, что это было необходимо. После Кубка конфедераций не было смысла вызывать в команду футболистов, которые в календарном году провели много игр и не имели отпуска. В психологическом плане это было бы неправильно. Уже в феврале мы хотели провести дополнительный сбор в Турции, но не смогли. Зато в таком формате собрались осенью.

Неизвестно, как будет проявлять себя игрок, который никогда не был в составе национальной команды. Сразу приехал в коллектив к основным игрокам, и ему нужно показать себя. Лучше, если все происходит постепенно и естественным путем. А 16 тысяч болельщиков на трибунах "Арены-Химки" говорят о присутствии определенного интереса к матчу.