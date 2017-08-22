Станислав Черчесов: "Играть с Анголой сочли нецелесообразным"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что на предстоящий учебно-тренировочной сбор национальной команды вызвал бы других футболистов, если сборная играла бы с другим соперником. Напомним, что в ходе предстоящего сбора российская команда встретится в товарищеском матче с "Динамо" (3 сентября).

– В "СЭ" список игроков, вызванных вами на сбор перед матчем с "Динамо", был назван "Россия-1,5". Для чего был придуман такой формат?

– Если бы была возможность сыграть с сильным соперником, состав был бы другим. Но все команды, с которыми мы хотели сыграть, оказались заняты, а единственным возможным соперником была Ангола. Мы посчитали это нецелесообразным, поскольку ничего не дает нам ни в спортивном, ни в имиджевом, ни в финансовом плане.

Важно и то, что позади – Кубок конфедераций. После больших турниров у участников следует определенный психологический спад. Выложились, не было отпуска, чемпионат стартовал раньше, чем в Европе. Да еще и серьезного соперника нет, что снижает мотивационный фон. А новые футболисты имеют реальный шанс себя проявить. К тому же сентябрь – это единственный срок, когда такой сбор можно было провести. Грех такой возможностью не воспользоваться. (Игорь РАБИНЕР)

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