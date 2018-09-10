Станислав Черчесов: "Играли бы с Францией, скорости были бы теми же. Только мы бы бежали назад"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Чехией (5:1) выразил удовлетворение показанной командой игрой, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Учитывали ли вы то, что Ионов играет в "Ростове", когда выпускали его в стартовом составе?

– Не учитывал, хотя всем хочется в своем городе играть. Ионов с Турцией вышел на несколько минут, почувствовал игру. И мы целенаправленно готовили его к Чехии.

– Как сделать так, чтобы такие же скорости, как сегодня, сборная России показывала всегда?

– Мы сыграли два матча в этом цикле. Надо порадоваться, не недооценивать и не переоценивать эти победы. У нас только чемпионат мира прошел. А там были совершенно другие скорости. Мы себя не переоценивали. Играли бы с французами, скорости были бы такими же – только мы бежали бы больше назад, чем вперед. Рад, что мы приняли правильные решения, и что доставили праздник болельщикам.