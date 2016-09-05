16:22 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Идея прощального матча для Широкова? Великолепная"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной игрой против Ганы поддержал идею проведения прощального матча для экс-полузащитника национальной команды Романа Широкова, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 23 июля 35-летний хавбек, находившийся в статусе свободного агента, сообщил о завершении профессиональной карьеры.

– Идея прощального матча для Широкова? Великолепная, – сказал Черчесов. – Двумя руками "за"! Но все остальное, как говорится, покажет время.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

onlywhitespartak ----- Дедовский "Текстильщик (или Трикотажник)"!!!

16:34

Излучение Промкооперации и Пищев

Все эти прощальные матчи - бред полный... оставьте эту радость псевдонародной, они это любят...

16:31

onlywhitespartak

Да зачем он нужен ? Что такого широков сделал чтоб ему прощальный матч организовывали ! Да и какой клуб ему это делать будет ?))

16:28

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