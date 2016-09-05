Станислав Черчесов: "Идея прощального матча для Широкова? Великолепная"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной игрой против Ганы поддержал идею проведения прощального матча для экс-полузащитника национальной команды Романа Широкова, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 23 июля 35-летний хавбек, находившийся в статусе свободного агента, сообщил о завершении профессиональной карьеры.
– Идея прощального матча для Широкова? Великолепная, – сказал Черчесов. – Двумя руками "за"! Но все остальное, как говорится, покажет время.
Ботаникум
onlywhitespartak ----- Дедовский "Текстильщик (или Трикотажник)"!!!
16:34
Излучение Промкооперации и Пищев
Все эти прощальные матчи - бред полный... оставьте эту радость псевдонародной, они это любят...
16:31
onlywhitespartak
Да зачем он нужен ? Что такого широков сделал чтоб ему прощальный матч организовывали ! Да и какой клуб ему это делать будет ?))
16:28