Станислав Черчесов: "Идея прощального матча для Широкова? Великолепная"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед контрольной игрой против Ганы поддержал идею проведения прощального матча для экс-полузащитника национальной команды Романа Широкова, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. 23 июля 35-летний хавбек, находившийся в статусе свободного агента, сообщил о завершении профессиональной карьеры.

– Идея прощального матча для Широкова? Великолепная, – сказал Черчесов. – Двумя руками "за"! Но все остальное, как говорится, покажет время.