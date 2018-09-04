Станислав Черчесов: "Хотите верьте, хотите нет, но на ЧМ-2018 мы играли за кубок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что он наделялся выиграть чемпионат мира. На ЧМ-2018 россияне дошли до 1/4 финала, где по пенальти уступили сборной Хорватии.

– Что приносит вам самое большое удовольствие в работе?

– Победы. И самое главное, конечный результат. Хотите верьте, хотите нет, но мы все равно играли за кубок. Но кубок не наш. Не добрались мы до заветного трофея, - цитирует тренера Forbes.

7 сентября Россия проведет матч Лиги наций против сборной Турции.