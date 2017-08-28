Станислав Черчесов: "Хотим посмотреть на Нойштедтера, когда он реально в тонусе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды отметил, что еще не до конца оценил возможности защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера.
– Нойштедтер? Я уже в интервью говорил. Напомню, что мы его вызывали, когда он играл не регулярно. Сейчас он играет почти все время, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Одну игру пропустил. Забил два гола в еврокубках. Поэтому мы его хотим посмотреть, когда он реально в тонусе. Тогда мы четко поймем, что он из себя представляет. Тогда и решим. Тем более говорят, что у нас есть проблема в обороне. Хотя слово "проблема" я не люблю.
novic
Долго ждать придеться.
00:53
баламошка
Насмотреться что ли на него не можешь, Станислав? Да там смотреть не на что! Ничем не лучше наших брёвен.
00:21