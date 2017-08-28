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00:05 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Хотим посмотреть на Нойштедтера, когда он реально в тонусе"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии сбора национальной команды отметил, что еще не до конца оценил возможности защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

– Нойштедтер? Я уже в интервью говорил. Напомню, что мы его вызывали, когда он играл не регулярно. Сейчас он играет почти все время, – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола". – Одну игру пропустил. Забил два гола в еврокубках. Поэтому мы его хотим посмотреть, когда он реально в тонусе. Тогда мы четко поймем, что он из себя представляет. Тогда и решим. Тем более говорят, что у нас есть проблема в обороне. Хотя слово "проблема" я не люблю.

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Материалы сюжета: Сборная России: экспериментальный сентябрь-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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novic

Долго ждать придеться.

00:53

баламошка

Насмотреться что ли на него не можешь, Станислав? Да там смотреть не на что! Ничем не лучше наших брёвен.

00:21