Станислав Черчесов: "Хотелось дать болельщикам чуть-чуть позитива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Ганой (1:0) предположил, что болельщики оценят игру национальной команды в первых встречах под его руководством, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В среду в Анталье Россия сыграла вничью с Турцией (0:0) в первом матче при Черчесове.

- Ваши эмоции в день дебюта в родных стенах?

- Дело не в моем дебюте, а в команде. Сборная долго не выигрывала, и хотелось добиться положительного результата, дать чуть-чуть позитива болельщикам, чтобы в следующих играх они повернулись к нам лицом еще больше. Разговорами еще никто никого не убеждал. Что в Турции, что сегодня болельщик, думаю, оценит ту энергию, которую мы проявили.