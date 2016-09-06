Станислав Черчесов: "Хотелось дать болельщикам чуть-чуть позитива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над Ганой (1:0) предположил, что болельщики оценят игру национальной команды в первых встречах под его руководством, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Игорь РАБИНЕР. В среду в Анталье Россия сыграла вничью с Турцией (0:0) в первом матче при Черчесове.
- Ваши эмоции в день дебюта в родных стенах?
- Дело не в моем дебюте, а в команде. Сборная долго не выигрывала, и хотелось добиться положительного результата, дать чуть-чуть позитива болельщикам, чтобы в следующих играх они повернулись к нам лицом еще больше. Разговорами еще никто никого не убеждал. Что в Турции, что сегодня болельщик, думаю, оценит ту энергию, которую мы проявили.
Cantona~~
В сравнении с лёнькиной шнягой это конечно поинтереснее будет, хотя пара клаованов все еще в составе.
23:44
aastone
секта "мы .овно" лоббирует вовсю своего делегата))
22:15
Platinum1991
Слава Богу - не проиграли и на том СПАСИБО! Заметными в этой игре были Акинфеев, Жирков, Смолов, а остальные на подхвате, но сыграли на тройку! Сыграли на твёрдую ТРОЙКУ! Не было взаимодействия и взаимопонимания! Часто ошибались при передачах! Замены не усилили игру! Есть над чем работать Черчесову и игрокам! Надо больше тренироваться и меньше тусоваться – и тогда ВСЁ получится! Усиление отрабатывается на ТРЕНИРОВКАХ и с НЕБА оно не падает!!! Однозначно! Надо много трудиться, чтобы на футбольном поле было легко! Тяжело в учении - ЛЕГКО в игре! Футбол игра техничная и многогранная и всем аспектам футбольной игры надо уделять должное внимание! Уровень и класс команды определяется временем затраченным на тренировках! А нашей команде есть над чем работать!!! Для тренера Черчесова это большое поле для творчества и СОЗИДАНИЯ футбола высшего качества, а НАГРАДА за футбольные ТРУДЫ не заставит себя ДОЛГО ждать и сторицей вернётся победами на футбольном поле. Вперёд Россия! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Россия - ФУТБОЛЬНАЯ СТРАНА!!! УРА!
22:14