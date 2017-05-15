16:46 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Хотелось бы увидеть победу Буффона в финале Лиги чемпионов"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пожелал удачи "Ювентусу" Джанлуиджи Буффона в финале Лиги чемпионов против "Реала". Специалист отметил, что голкипер туринцев заслужил это.

 
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– 3 июня, когда сборная будет в Австрии, пройдет финал Лиги чемпионов. Может, планируете какой-то коллективный просмотр?

– Одна из главных задач главного тренера – не мешать. Захотят смотреть вместе – пожалуйста. А могут и по номерам остаться. Свободное время на то и свободное. А что касается финала, то мне бы хотелось увидеть победу Буффона. Он это заслужил. Пусть выиграет Лигу чемпионов и приезжает к нам на чемпионат мира. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Финальный матч Лиги чемпионов "Ювентус" – "Реал" пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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