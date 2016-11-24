Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы критика сборной России была конструктивной"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что положительно относится к конструктивной критике в адрес команды. Также он отметил, что поражение в контрольной игре с Катаром (1:2) заставило его подопечных разозлиться, после чего они обыграли в следующем поединке Румынию (1:0).

– Поражениям, конечно, никто не радуется, но и они бывают полезны, чтобы сплотить коллектив и адекватно оценить собственные действия, – цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. – После Катара прошел серьезный разбор игры, ребята по-спортивному разозлились. Да и об ответственности перед болельщиками, которые поверили в команду после встреч с Турцией, Ганой и проигрыша при содержательной игре Коста-Рике, никто не забывал.

– Как отреагировали на гневную критику в адрес сборной после поражения от Катара?

– Критика бывает разной. Я предпочитаю профессиональный анализ: что получилось, что нет, был ли прессинг, проходили ли передачи… А когда идет лавина информации, а ты даже не видишь, что важного из общего потока можно вычленить, то не совсем понимаю, зачем это. Сборная не хочет закрываться от болельщиков, от прессы, но хотелось бы, чтобы критика была конструктивной, основанной на фактах и анализе.