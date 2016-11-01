Станислав Черчесов: "Хотелось бы, чтобы Фернандес был полноценным членом сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес попал в дополнительный список, потому что не имеет права играть за команду, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Специалсит надеется, что ФИФА разрешит бразильцу принимать участие в товарищеских матчах в порядке исключения.

- В дополнительном списке вновь оказался Мариу Фернандес. Проясните, когда он может играть за сборную России?

- Мы отправили запрос в Футбольную федерацию Бразилии. Вчера получили от них ответ: они не против, чтобы Мариу проводил за нас товарищеские матчи. Мы оперативно, уже сегодня, послали письмо в ФИФА, чтобы игрок не в апреле, а, если есть возможность, уже сейчас смог выходить на поле. Все-таки у нас контрольные, а не официальные встречи. Может, в порядке исключения за эту неделю мы получим от ФИФА разрешение. Если так произойдет - будем рады.

- В дополнительном списке Фернандес значится именно потому, что пока его статус не определен?

- Да. Сегодня он играть не может. Поэтому и находится в числе двух дополнительно привлеченных. Но подчеркиваем: есть надежда, что нам все-таки оперативно дадут ответ в ту или иную сторону, и этот вопрос закроется. И понятно, что нам хотелось бы, чтобы Мариу был полноценным членом команды, реально претендующим на выход на поле.