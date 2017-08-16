Станислав Черчесов: "Горжусь, что возглавил сборную России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями о первом матче национальной команды в 1992 году, в котором россияне сыграли с Мексикой (2:0). Специалист подчеркнул, что ему повезло возглавить сборную России.

– Это был первый матч сборной новой страны России в современном ее восприятии, – цитирует "Спорт FM" Черчесова. – За день-два меня вызвал тогдашний главный тренер Садырин и объявил, что буду капитаном команды. Для меня это значимый матч. Честно говоря, понимал, что это было не вчера, но не думал, что это было так давно.



Мы все спортсмены и у нас есть определенные цели, которые ставишь перед собой. Понятно, что я до такого не мог думать. Потом это со временем приходило, потому что чем становился взрослее, тем чаще думал о тренерской карьере. Никто не знает, куда его эта тренерская карьера приведет. Но видите, мне повезло и я горжусь, что возглавляю национальную сборную.