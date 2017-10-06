Станислав Черчесов: "Головин не сыграет с корейцами. Возможно, не возьмем его и в Казань"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что полузащитник ЦСКА Александр Головин не сможет принять участие в матче с командой Кореи из-за травмы голеностопа. Хавбек также может пропустить игру против Ирана.

– Шансов, что Головин завтра сыграет, нет, – сказал Черчесов. – Если мы почувствуем, что у него и в Казани сыграть минимальные шансы, то даже не будем с собой брать. Сейчас в команде врач ЦСКА, с клубом есть постоянный диалог.

Напомним, Головин получил повреждение голеностопа в матче 12-го тура чемпионата России с "Уфой" (0:0). Контрольная встреча с корейцами пройдет в субботу на стадионе ЦСКА. (Павел ГУРЕВИЧ)

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