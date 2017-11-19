Станислав Черчесов: "Глушаков больше всех устал, поэтому и заменил Лунева"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" признался, почему в товарищеском матче с Испанией место в воротах занял Денис Глушаков, когда травму получил голкипер Андрей Лунев. В концовке встречи российский вратарь столкнулся с нападающим соперника Родриго, после чего был госпитализирован. У Лунева было диагностировано сотрясение мозга.

– Кто принимал решение по тому, кто наденет свитер?

– Тут было два варианта – кто лучше вратарь или кто больше устал. Оказалось, что устал Глушаков. Хорошо, что нужно было играть 1-2 минуты, а то бы он понял, что и в воротах играть надо.

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