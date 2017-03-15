09:00 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Гильерме добавляет, Лодыгин вновь обретает себя"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил редакцию "СЭ". Он отметил, что штаб национальной команды внимательно следит за кандидатами в национальную команду, в том числе на место вратаря. На товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта) были вызваны Игорь Акинфеев, Александр Беленов и Станислав Крицюк.

– В прошлом году мы использовали четырех голкиперов, делаем все последовательно, без шараханий. Акинфеев, Джанаев и Крицюк достаточно убедительно играли в еврокубках, а этот уровень – как раз первый показатель, по которому можно сравнивать футболистов, в том числе и вратарей. Беленов хороший сезон проводил в "Анжи", сейчас то же самое происходит и в "Уфе". С другой стороны, иногда что-то случается – и сейчас Джанаев травмирован. Мы сожалеем, что он до сих пор не может выходить на поле. Беленов занял его место в обойме. Но мы внимательно смотрим за всеми остальными кандидатами. Гильерме добавляет по сравнению с прошлым годом, Лодыгин потихонечку вновь обретает себя...

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