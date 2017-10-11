Станислав Черчесов: "Футболисты сборной России пока не могут до конца переключаться с игр клубов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью постоянному колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что команда не сворачивает с пути при подготовке к чемпионату мира-2018. Он также добавил, что игроки, возможно, не совсем готовы в плане психологии.

– Понятно, когда мы брались за дело, понимали, что ничего не было. Надо было все выстраивать, чемпионат мира был не за горами, – сказал Черчесов. – Мы многое проанализировали, отчетливо знали, что нам делать. Обсуждали с Мутко, как и куда нам двигаться. Сейчас не шарахаемся, не сворачиваем с пути. Понятно, есть определенные нюансы, которые не можем не замечать. Но в целом линия выдерживается.

Доволен ли я сбором сборной России? В профессиональном футболе нет слова доволен или не доволен. Мы сравниваем прошлые и нынешние сборы. Уже провели большой турнир – Кубок конфедераций. Понятно, что футболисты чувствуют себя по-другому в боевых условиях. После первых сборов мы начинали неважно, а сейчас с листа сыграли более правильно, продуктивно. Футболисты каждый раз приходят, переключившись с клубов, поэтому мы делаем наметки, чтобы каждый раз ничего не повторять. Но еще не до конца получается переключаться.

Сейчас в плане готовности были хороши, но в плане психологии... Возможно, тренерский штаб не дорабатывает в этом плане. В сборной требования другие, требования уровня сборной.

Напомним, сборная России в прошедших контрольных матчах победила Корею (4:2) и сыграла вничью с Ираном (1:1).