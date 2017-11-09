Станислав Черчесов: "Футболисты очень хорошо понимают требования, которые к ним предъявляются"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что атмосфера в команде хорошая. Он также добавил, что РФС всячески способствует поддержанию позитивного настроя в национальной команде.

- Стараемся максимально брать на сборы тех футболистов, которые проявили себя в определенном промежутке времени, - приводит пресс-служба РФС слова Черчесова. - Пытаемся быть объективными что при вызове игрока, что при определении основного состава на матч. Стараемся поддерживать связь со всеми футболистами, которые находятся в обойме сборной. Даже если в тот или иной момент они в сборную не вызываются. Футболисты очень хорошо понимают требования, которые к ним предъявляются.

Руководство РФС создает нам все условия, все организационные вопросы решаются на топ-уровне. Все это вкупе и дает хорошую атмосферу. Наша задача не просто иметь хорошую атмосферу в команде, но и показывать соответствующий футбол. Думаю, что в плане игры мы сделали качественный скачок. И болельщики нам стали больше симпатизировать. Неслучайно на каждом матче стадионы забиты до отказа. Ждем аншлага и на игре с Аргентиной.

Напомним, сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". "СЭ" проведет трансляцию матча. Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.

Интервью для сайта РФС Черчесов дал Дмитрию Корчагину. Болельщик с ДЦП получил от союза предложение о работе персональным журналистом сборной России перед матчем национальной команды с Ираном в Казани.