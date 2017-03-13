Станислав Черчесов: "Футболистам пошли на пользу рекомендации, которые им оставил тренерский штаб на время зимней паузы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что многие игроки выполнили рекомендации, которые оставил тренерский штаб футболистам на время зимней паузы.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Зобнин вам больше нравится на фланге или в центре?

– В матче с "Анжи" из-за травмы Глушакова он играл в центральной зоне. В "Динамо" мы его использовали так же. И я лишний раз вчера убедился, что он чувствует себя на этой позиции комфортно.

– Вы давали план индивидуальной подготовки игрокам на время зимней паузы. Довольны тем, как его выполняли, исходя из увиденного в первых официальных матчах?

– Многие игроки даже в интервью отметили, что эти рекомендации пошли им на пользу. Все их вроде бы выполнили. В каком объеме – это уже вопрос. (Филипп ПАПЕНКОВ)