14:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Футболистам пошли на пользу рекомендации, которые им оставил тренерский штаб на время зимней паузы"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что многие игроки выполнили рекомендации, которые оставил тренерский штаб футболистам на время зимней паузы.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов: "Кокорина нет по спортивному принципу"

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Зобнин вам больше нравится на фланге или в центре?

– В матче с "Анжи" из-за травмы Глушакова он играл в центральной зоне. В "Динамо" мы его использовали так же. И я лишний раз вчера убедился, что он чувствует себя на этой позиции комфортно.

– Вы давали план индивидуальной подготовки игрокам на время зимней паузы. Довольны тем, как его выполняли, исходя из увиденного в первых официальных матчах?

– Многие игроки даже в интервью отметили, что эти рекомендации пошли им на пользу. Все их вроде бы выполнили. В каком объеме – это уже вопрос. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ДА , да благодаря нашему тренерскому составу , благодаря нашим светлочам ... Оценим по результату , а не по отпискам и отчётам проделанной титанической работы - уж на что Слуцкий умел говорить и фишки двигать , а закончил как все .

14:51

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