Станислав Черчесов: "Фернандес вызывается, чтобы стать частью коллектива"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что защитник ЦСКА Мариу Фернандес вызван в команду, чтобы почувствовать себя частью коллектива. Он добавил, что Владимир Гранат получил бы вызов в сборную, если бы не получил травму.

Сегодня тренерский штаб национальной сборной России назвал имена игроков, которые будут вызваны для подготовки к контрольным матчам с Кот-д'Ивуаром (24 марта, Краснодар) и Бельгией (28 марта, Сочи).

– Фернандес уже имеет право сыграть в предстоящих матчах?

– Знал, что такой вопрос прозвучит. Фернандес вызывается, чтобы стать частью коллектива. Сбор должен в этом плане помочь. В прошлый раз он получил травму. А что касается юридических тонкостей, то лучше это уточнить у юристов РФС. А то могу сказать что-то не то.

– Джикия за "Спартак" пока не играет, но в списке есть. Вызвали его по тому же принципу, что в том году Новосельцева, не игравшего за "Зенит" после перехода из "Ростова"?

– Параллель можно провести. Я смотрел почти все матчи "Спартака" на сборах. Джикия регулярно играл, достаточно квалифицированно. В Краснодаре он матч пропускал из-за карточек, полученных еще в "Амкаре". Кто знает, может, тренер и выпустил бы его, если бы мог. Хочется посмотреть, как он изменился в том числе в личностном плане, попав в новую команду.

И хочу отметить, что Гранат был в наших списках, но получил травму на моих глазах. Он хорошо выглядел и в чемпионате, и в Лиге Европы. К тому же играет по той схеме, которую мы планируем применять в сборной. И главное - он левоногий. Кроме него левоногие у нас Кудряшов и Джикия.

– Джикия занял именно место Граната?

– Не стал бы так говорить. А вообще ситуация немного напрягает. Не хотелось бы, чтобы повторилось то, что случилось с Новосельцевым, который сменил команду и играть перестал. Главное быть здесь гибким. (Филипп ПАПЕНКОВ)