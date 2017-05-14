Станислав Черчесов: "Есть пожелания по соперникам на осенние контрольные матчи"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что сейчас он старается не думать о том, кто будет противником команды в осенних контрольных играх. На данный момент известны два соперника сборной России по контрольным матчам: 5 июня в Будапеште команда встретится с венграми, а 9 июня в Москве – с чилийцами.

– Есть наши пожелания, но есть и Кубок конфедераций, на котором мы сейчас концентрируемся, – цитирует ТАСС Черчесова. – Подбором спарринг-партнеров на осенние матчи в РФС занимаются соответствующие службы.