Станислав Черчесов: "Есть более 60 кандидатов в сборную, за всеми тщательно следим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что старается постепенно вводить в состав кандидатов в национальную команду. Специалист возглавил сборную этим летом, и на данный момент она провела пять контрольных матчей под его руководством - против Турции (0:0), Ганы (1:0), Коста-Рики (3:4), Катара (1:2) и Румынии (1:0).

– Полоз на первом сборе в первом матче вообще не сыграл ни минуты, потом вышел минут на 15, затем появился в стартовом составе, - цитирует "Московский комсомолец" Черчесова. - Кутепов не выходил на поле на сентябрьском сборе, зато получил игровую практику на втором. Есть список из более чем 60 кандидатов, за всеми мы тщательно следим. Вы же видели, какое количество футболистов побывало в сборной за последнее время.

– А есть ли шансы попасть в команду у игроков, которых пока к кандидатам не относит никто?

– Несомненно. Сборная не может не жить сегодняшним днем, хотя мы обязаны думать и о ближайшей перспективе. Очень важны уровень и готовность в данный момент. И уровень этой готовности необходимо адекватно оценивать. Речь не только об игровых моментах: надо знать, как игрок адаптируется в команде, не станет ли в коллективе инородным телом. В том числе для этого и нужны сборы.