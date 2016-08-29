Станислав Черчесов: "Если у Кудряшова и было сотрясение, то не мозга"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что у защитника Федора Кудряшова сотрясение мозга, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщал, что Кудряшов получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2). Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве и покинул поле на носилках.

– Как Кудряшов тренировался с сотрясением? Если оно и было, то не мозга, – сказал Черчесов.

У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной