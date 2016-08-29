18:59 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "Если у Кудряшова и было сотрясение, то не мозга"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что у защитника Федора Кудряшова сотрясение мозга, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщал, что Кудряшов получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2). Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве и покинул поле на носилках.

– Как Кудряшов тренировался с сотрясением? Если оно и было, то не мозга, – сказал Черчесов.

У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Джин_SM(v3)

Намек на то, что не может быть сотрясения того, чего нет?Перебор, однако...

19:36

SIZ170

Саламыч ЖЖЁТ)))))

19:28

Rus_Tam

Sergey_msk В Черчесове кроме завышенной самооценки и заносчивости пока вообще ничего не вижу! 19:16__________ Ну да, и в Амкаре ничего, и в Тереке, и в Динамо, и Легии... ну да... ничего ты не смыслишь в футболе! Он просто личность сильная! Харизма! А ты и тебе подобные его очкуют. Не очкуй Сергей! Все нормально будет!

19:19

Sergey_msk

В Черчесове кроме завышенной самооценки и заносчивости пока вообще ничего не вижу!

19:16

баламошка

Саламыч - главный тролль теперь)

19:12

ki

ах-ха-ха-ха ))))

19:10

Союз Аполлонович

"Нет там мозга, поэтому и сотрясать нечего"- добавил Саламыч

19:10

regjy

грубо! очень грубо!

19:07

Rus_Tam

я ж говорил.... это КОСТЬ!

19:06

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