Станислав Черчесов: "Если у Кудряшова и было сотрясение, то не мозга"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о том, что у защитника Федора Кудряшова сотрясение мозга, передает из Химок корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Ранее врач "Ростова" Владимир Хохлов сообщал, что Кудряшов получил травму в матче 5-го тура чемпионата России против "Терека" (1:2). Футболист получил травму после столкновения с игроком грозненцев в верховом единоборстве и покинул поле на носилках.
– Как Кудряшов тренировался с сотрясением? Если оно и было, то не мозга, – сказал Черчесов.
У Кудряшова диагностировано сотрясение мозга, но игрок отправился в расположение сборной
Джин_SM(v3)
Намек на то, что не может быть сотрясения того, чего нет?Перебор, однако...
19:36
SIZ170
Саламыч ЖЖЁТ)))))
19:28
Rus_Tam
Sergey_msk В Черчесове кроме завышенной самооценки и заносчивости пока вообще ничего не вижу! 19:16__________ Ну да, и в Амкаре ничего, и в Тереке, и в Динамо, и Легии... ну да... ничего ты не смыслишь в футболе! Он просто личность сильная! Харизма! А ты и тебе подобные его очкуют. Не очкуй Сергей! Все нормально будет!
19:19
Sergey_msk
В Черчесове кроме завышенной самооценки и заносчивости пока вообще ничего не вижу!
19:16
баламошка
Саламыч - главный тролль теперь)
19:12
ki
ах-ха-ха-ха ))))
19:10
Союз Аполлонович
"Нет там мозга, поэтому и сотрясать нечего"- добавил Саламыч
19:10
regjy
грубо! очень грубо!
19:07
Rus_Tam
я ж говорил.... это КОСТЬ!
19:06