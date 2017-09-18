Станислав Черчесов: "Если игрок заставляет меня говорить не о футболе, то его в сборной нет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в передаче "Фетисов" на телеканале "Звезда" отметил, что у него нет предвзятого отношения к игрокам. По словам наставника, футболист может потерять место в составе, если заставляет его говорить темы, не касающиеся футбола.

- Предвзятости у меня никакой нет, - заявил Черчесов. - Я не хочу обсуждать на пресс-конференциях всякие Твиттеры, я хочу говорить про футбол. Кто заставляет меня говорить про другие вещи – того в сборной нет. Если он гениальный игрок? Гениальный игрок пускай подчиняет себя командным действиям. Когда я на пресс-конференции прихожу, то про гениального футболиста должны говорить о том, что он забил и отдал, а не то, с кем он, условно, переспал.